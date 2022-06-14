«Враги»: Никита Михалков раскритиковал сбежавших из России звезд

В конце февраля-начале марта многие представители отечественного шоу-бизнеса поспешили свернуть свои проекты в России и перебраться на Запад. Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова и Земфира, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова, в числе прочих, находятся сейчас за границей, осуждая то, что происходит сейчас в нашей стране, и не планируют возвращаться обратно.

Знаменитый режиссер Никита Михалков, в отличие от вышеперечисленных, не собирается покидать Россию. Он открыто осуждает тех, кто уехал, называя их не иначе, как врагами.

«Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!» — обозначил свою принципиальную позицию Михалков после получения звезды Героя Труда в Кремле в День России.