Врачи вернули к жизни главного героя передачи «Миллионер на выданье» Константина Щербинина

Главный герой передачи «Миллионер на выданье» находился на отдыхе в Африке, где и подхватил страшную болезнь. После возвращения в Москву Щербинин вызвал скорую помощь и пожаловался врачам на острую боль в животе и высокую температуру. Бизнесмена экстренно госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №2. Анализы Константина показали высокую концентрацию малярийных плазмодиев, что и привело специалистов к определению диагноза — миллионер заразился тропической малярией.

Болезнь повела за собой сильнейшие осложнения. У Щербинина также диагностировали двустороннюю пневмонию, геморрагический синдром, полиорганная недостаточность и отек головного мозга. Состояние бизнесмена расценивалось как крайне тяжелое.

После проведенных 15 дней в реанимации, где врачи боролись за его жизнь, Константину удалось выздороветь и спастись от страшной болезни. На данный момент бизнесмен уже находится дома. Он искренне поблагодарил специалистов, которым удалось вернуть его к жизни и спасти его от злосчастного недуга.