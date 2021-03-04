Врачи сдули Кириллу Терешину «Руки-базуки»

Терешин прославился после того, как ради брутальной внешности обзавелся огромными бицепсами. У парня не было денег на поход к косметологу, поэтому он решил обойтись подручными средствами и самостоятельно ввел себе в мышцы вазелин.

Это преображение подарило Кириллу минуту славы — он сумел заработать денег на своей истории. Однако, к сожалению, подобная самодеятельность не прошла даром — из-за ухудшения здоровья ему пришлось обратиться к врачам, которые заявили, что Терешину необходима серия операций, чтобы вырезать вещество.

Врачи долгое время не брались за удаление воспаленных мышц Терешина из-за сложности лечения. «Руки-базуки» уже перенес одно хирургическое вмешательство в ноябре 2019 года, во время которого из его левого трицепса удалили около 1,5 килограмма вазелина.