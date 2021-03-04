Врачи сдули Кириллу Терешину «Руки-базуки»
Фото: Instagram/@ruki_bazuki_official
Как уточнил житель Пятигорска, ему сделали операцию на трицепс на правой руке. На снимке, который выложил Кирилл, видно, как «искусственные мышцы» сдулись. Кроме того, на руках наложены швы. Терешин добавил, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Он выразил благодарность хирургу, который «спасает жизни от этого яда», и медику, который после операции обрабатывала раны пациента.
Фото: Instagram/@ruki_bazuki_official
Терешин прославился после того, как ради брутальной внешности обзавелся огромными бицепсами. У парня не было денег на поход к косметологу, поэтому он решил обойтись подручными средствами и самостоятельно ввел себе в мышцы вазелин.
Это преображение подарило Кириллу минуту славы — он сумел заработать денег на своей истории. Однако, к сожалению, подобная самодеятельность не прошла даром — из-за ухудшения здоровья ему пришлось обратиться к врачам, которые заявили, что Терешину необходима серия операций, чтобы вырезать вещество.
Врачи долгое время не брались за удаление воспаленных мышц Терешина из-за сложности лечения. «Руки-базуки» уже перенес одно хирургическое вмешательство в ноябре 2019 года, во время которого из его левого трицепса удалили около 1,5 килограмма вазелина.
Фото: Instagram/@ruki_bazuki_official
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