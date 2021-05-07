«Врачи просто убили его»: Носорог из шоу «Маска» Кирилл Туриченко рассказал о смерти отца

«Врачи убили отца»

«Когда он родился, у него уже был порок сердца. И он знал, ему еще в 20 лет сказали, что нужно будет делать операцию. Всю жизнь он собирал деньги на клапан, стоил он десять тысяч долларов», - рассказал Кирилл в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»

Операцию делали в Киеве, это был 2003 год, и Кирилла согласовывали в группу «Smash». Отцу сделали операцию, и когда он проснулся, он обрадовался, что светит солнце. Но вскоре ему стало хуже, и в реанимации у него начали отказывать органы.

«Состояние ухудшалось, главного хирурга нет, он просто уехал, даже не следил. В это время отец лежит уже на трубках. Оказалось, что при операции ему внесли заражение крови, и просто убили его. В морге они все пытались скрыть, и у них это получилось. Денег не было даже место купить на кладбище. Но благодаря отцу моего одноклассника место нашлось», - вспоминает артист.

После врач стоял на коленях, замаливал грехи, дарил вдове иконы, а еще позже выяснилось, что смертность у того хирурга была чуть ли не выше выживамости.

От участия в «Smash» Кирилл отказался.