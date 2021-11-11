Врачи прокомментировали состояние актрисы Елены Сафоновой после ДТП

65-летняя российская актриса театра и кино стала участницей ДТП, в результате которого в центре Москвы столкнулись три автомобиля. Елена Сафонова находилась за рулем машины марки Hyundai. Автомобильная авария произошла возле дома 44 на Проспекте мира.

В ДТП участвовали три автомобиля иностранных марок BMW, Volvo и Hyundai. Водитель машины марки BMW выехал на встречное движение и столкнулся с автомобилем Елены Сафоновой, после этого сзади в нее врезалась машина марки Volvo.

«️По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, в том числе 21-летняя предполагаемая виновница ДТП», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

Актриса получила травмы в виде переломов ребер и надколенника и была срочно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Медики больницы вышли на связь с журналистами и сообщили, что на данный момент заслуженная артистка РФ находится в состоянии средней тяжести.

«Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, средней тяжести», — сообщают сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.