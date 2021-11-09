Врачи не приехали на вызов к 7-месячной дочери Галины Боб: «У нее было 39,8 и она задыхалась»

Членов семьи 37-летней Галины Боб с самого начала ноября одного за другим сражают болезни. В первых числах актриса выложила пост в своем Instagram, в котором сообщила о том, что ей придется отменить вечеринку по случаю ее дня рождения из-за заболевания коронавирусом. Этот раз стал для звезды сериала «Деффчонки» третьим.

В тот же день Галина сообщила о том, что вслед за мамой сдал ПЦР-тест и ее 6-летний сын Лев. Он оказался положительным.

Спустя несколько дней недомогание ощутила ее 7-месячная дочка Маргарита. Девочка страдала от сильнейшего насморка и ей было тяжело дышать. Галина сразу же попыталась вызвать дочери врача, однако помощи не получила.

«Из обычных клиник не приезжают, потому что коронавирус. Даже скорую когда вызвали Маргоше, у нее было 39,8 и не сбивалась, она задыхалась от соплей. В одной скорой нам отказали — сказали, что нет свободных машин. Еще в одной сказали: "Ждите минимум три часа"», — негодует актриса в сториз своего Instagram.

Позже Галина нашла платную больницу по близости. «В общем, мы так и не дождались. Подождали два с половиной. И я повезла в платный госпиталь, который здесь недалеко. А что делать?», — рассказывает Боб.

Сейчас многодетная мама активно занимается лечением своих детей от недуга, а состояние ее младшей дочери значительно улучшилось.