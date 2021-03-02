Врачи нашли у экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова смертельную болезнь

Как признался иллюзионист в программе «Секрет на миллион» на «НТВ», его родные были шокированы известием. «Помню, как папа позвонил. Он так плакал», — сказал он.

Сафронов удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы. Точный диагноз Сергей называть не стал. О нем он расскажет в эфире шоу в субботу.

Ранее одна из участниц шоу Алина Вердиш записала ролик с заявлением о том, что Сафронов подсказывал экстрасенсам правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал слово. После этого руководство «ТНТ» отстранило Сафронова от работы на шоу.