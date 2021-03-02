Врачи нашли у экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова смертельную болезнь
Фото: instagram.com/safronov_sergey
Как уточнил артист, он нашел симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом. Несмотря на то, что на публике Сафронов всегда выглядит бодрым и веселым человеком, выяснилось, что в последнее время он борется со страшным недугом.
«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — уточнил он.
Как признался иллюзионист в программе «Секрет на миллион» на «НТВ», его родные были шокированы известием. «Помню, как папа позвонил. Он так плакал», — сказал он.
Сафронов удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы. Точный диагноз Сергей называть не стал. О нем он расскажет в эфире шоу в субботу.
Ранее одна из участниц шоу Алина Вердиш записала ролик с заявлением о том, что Сафронов подсказывал экстрасенсам правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал слово. После этого руководство «ТНТ» отстранило Сафронова от работы на шоу.
Фото: Instagram/@safronov_sergey
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