«Врачи давно на меня махнули рукой»: звезда 90-х Андрей Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

В настоящее время Андрей Губин проживает в Уфе, а его главное желание — вернуться в студию и снова начать писать музыку. «Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал, как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на десять есть. Авторские что-то приносят», — рассказал певец, на какие средства живет.

Сейчас 44-летний Андрей Губин практически не ассоциирует себя с «тем пацаном из телека» — глядя на кадры собственных выступлений, певец видит все свои недочеты и промахи.

В ближайшее время музыкант не готов вернуться на сцену — на первом месте у него необходимость поправить свое здоровье. Андрей отклоняет и все предложения попробовать себя в качестве ведущего различных мероприятий.