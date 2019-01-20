«Врачи давно на меня махнули рукой»: звезда 90-х Андрей Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

Кумир миллионов девушек Андрей Губин пропал с телеэкранов в середине 2000-х годов. Исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Лиза» прекратил гастролировать, а его песни перестали ротироваться на радио. Несколько лет назад стало известно, что певец страдает от редкого неврологического заболевания, характеризующегося сильными спазмами мышц лица. «На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — признался Губин в студии программы «Сегодня вечером». Несмотря на то, что певцу, по его словам, некогда скучать — занятия в спортзале и учеба отнимают много времени, «болячки преобладают в его жизни». Андрей отметил, что его до сих пор узнают на улице и просят сделать селфи, но из-за постоянных проблем со здоровьем он разлюбил фотографироваться.
В настоящее время Андрей Губин проживает в Уфе, а его главное желание — вернуться в студию и снова начать писать музыку. «Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал, как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на десять есть. Авторские что-то приносят», — рассказал певец, на какие средства живет.
Сейчас 44-летний Андрей Губин практически не ассоциирует себя с «тем пацаном из телека» — глядя на кадры собственных выступлений, певец видит все свои недочеты и промахи.
В ближайшее время музыкант не готов вернуться на сцену — на первом месте у него необходимость поправить свое здоровье. Андрей отклоняет и все предложения попробовать себя в качестве ведущего различных мероприятий.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: East News, кадры из программы
Видео: YouTube