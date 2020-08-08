Врач предложила известной лыжнице перерезать трубы — и у нее больше не будет детей?
Фото: Instagram/ @chaadaeva_mar
Лыжница Мария Чаадаева полностью погружена в материнские хлопоты. Перед Олимпиадой в Сочи девушка получила перелом позвоночника и теперь передвигается на коляске. Вместе с мужем Алексеем она живет в Испании и ведет блог о том, как борется с последствиями травмы и при этом остается замечательной мамой. В своих постах она делится не только радостными моментами, но и грустными.
Под новым фото лыжница рассказала, что врачи рекомендовали ей удалить маточные трубы после второй беременности. Мыслями и эмоциями по этому поводу она поделилась с подписчиками.
«Мы перерезаем трубы?», - спросила меня мой врач на одном из последних УЗИ перед родами. Что? Зачем? Я вообще не поняла вопроса, еще и на испанском, но после перевода офигела. Как? Почему? Я же больше не буду женщиной! Ведь детородность - это основная женская функция! А вдруг я ещё захочу ребёнка? Лет через 10? Мне же всего 28», - поделилась Мария с поклонниками.
Врач объяснила ей, что операцию лучше все-таки провести, потому что для Чаадаевой это уже второе кесарево сечение, и ткани срастаются гораздо хуже. Спортсменка призналась, что после такой новости несколько ночей не могла уснуть: «Девочки, никому не желаю оказаться в моей ситуации», - призналась лыжница. О своем решении она обещала сообщить поклонникам позже, когда соберется с мыслями.
Мария Чаадаева - российская лыжница, член олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Перед Олимпиадой в Сочи, в 2014 году, во время тренировки получила серьезную травму позвоночника и выбыла из соревнований. Мария продолжает лечение и переехала в Испанию, так как среда для людей с ограниченными возможностями здоровья там лучше, чем в России. В 2016 году девушка вышла замуж за Алексея Чаадаева. Через год у них родился сын Матвей, а уже в 2019 году на свет появилась малышка Милитина.
Фото: и видео: Instagram/@chaadaeva_mar
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