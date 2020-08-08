Врач предложила известной лыжнице перерезать трубы — и у нее больше не будет детей?

Под новым фото лыжница рассказала, что врачи рекомендовали ей удалить маточные трубы после второй беременности. Мыслями и эмоциями по этому поводу она поделилась с подписчиками.

«Мы перерезаем трубы?», - спросила меня мой врач на одном из последних УЗИ перед родами. Что? Зачем? Я вообще не поняла вопроса, еще и на испанском, но после перевода офигела. Как? Почему? Я же больше не буду женщиной! Ведь детородность - это основная женская функция! А вдруг я ещё захочу ребёнка? Лет через 10? Мне же всего 28», - поделилась Мария с поклонниками.

Врач объяснила ей, что операцию лучше все-таки провести, потому что для Чаадаевой это уже второе кесарево сечение, и ткани срастаются гораздо хуже. Спортсменка призналась, что после такой новости несколько ночей не могла уснуть: «Девочки, никому не желаю оказаться в моей ситуации», - призналась лыжница. О своем решении она обещала сообщить поклонникам позже, когда соберется с мыслями.