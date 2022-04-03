Врач объяснила, почему при потере веса есть риск развития цирроза печени

Для того, чтобы избежать проблем с печенью при попытках сбросить лишний вес, добавила она, не нужно спешить. Кроме того, следует проконсультироваться со специалистом и пройти обследование. Врач отметила, что безопасным считается, когда в месяц сбрасывается не более четырех килограммов.

«Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать и вывести из себя. Если больше потерять, то можно перегрузить печень жировыми клетками», – объяснила Наталья Марченко.

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