Врач объяснила, почему при потере веса есть риск развития цирроза печени
Цирроз – это хроническое поражение печени, которое может привести к летальному исходу. В интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог рассказала, что болезнь может развиться у тех людей, которые стараются быстро похудеть.
«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени.» – предупредила Наталья Марченко
Для того, чтобы избежать проблем с печенью при попытках сбросить лишний вес, добавила она, не нужно спешить. Кроме того, следует проконсультироваться со специалистом и пройти обследование. Врач отметила, что безопасным считается, когда в месяц сбрасывается не более четырех килограммов.
«Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать и вывести из себя. Если больше потерять, то можно перегрузить печень жировыми клетками», – объяснила Наталья Марченко.
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