Врач предупредил беременную Наталью Фриске о повышенном риске онкологии
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Фото: instagram/ friske_natalia
На днях Наталья Фриске поделилась с подписчиками радостной новостью о грядущем пополнении. Поклонники поздравили будущую маму и пожелали легких родов. Однако некоторые фанаты стали переживать за исполнительницу. Волноваться действительно есть о чем, ведь у Жанны диагностировали онкологию после того, как она родила малыша. Врачам не удалось ее спасти.
Онколог Илья Карев побеседовал с Пятым каналом и оценил ситуацию с профессиональной точки зрения. По словам специалиста, Наталья находится в зоне повышенного риска. Карев считает, что женщине необходимо пройти полное обследование, чтобы не допустить шанс роста раковых клеток.
«Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать — если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание либо погиб в результате злокачественного процесса, эти люди попадают в зону повышенного риска», — объяснил онколог.
Илья Карев посоветовал будущей маме быть на связи со своим лечащим врачом и своевременно сообщать ему о всех изменениях в организме.
Фото и видео: Instagram