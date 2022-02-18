Врач предупредил беременную Наталью Фриске о повышенном риске онкологии

На днях Наталья Фриске поделилась с подписчиками радостной новостью о грядущем пополнении. Поклонники поздравили будущую маму и пожелали легких родов. Однако некоторые фанаты стали переживать за исполнительницу. Волноваться действительно есть о чем, ведь у Жанны диагностировали онкологию после того, как она родила малыша. Врачам не удалось ее спасти.

Онколог Илья Карев побеседовал с Пятым каналом и оценил ситуацию с профессиональной точки зрения. По словам специалиста, Наталья находится в зоне повышенного риска. Карев считает, что женщине необходимо пройти полное обследование, чтобы не допустить шанс роста раковых клеток.