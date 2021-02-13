Врач пояснил, как стресс влияет на зрение

«Не потому что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система», — отметил доктор. Он также сообщил, что это может быть опасно для жизни, поэтому нужно соблюдать следующие рекомендации: «Хотя бы 3–4 км в день нужно человеку в возрасте после 40 лет ходить, это обязательно. Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально», — объяснил эксперт.