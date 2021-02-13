Врач пояснил, как стресс влияет на зрение
Об этом доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян рассказал в интервью радио Sputnik. Врач отметил, что при длительном пребывании в стрессовом состоянии у человека может начать двоиться перед глазами, он может начать видеть все в расплывчато, могут появляться беспричинные боли и рези.
Фото: Pixabay.com
«Не потому что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система», — отметил доктор. Он также сообщил, что это может быть опасно для жизни, поэтому нужно соблюдать следующие рекомендации: «Хотя бы 3–4 км в день нужно человеку в возрасте после 40 лет ходить, это обязательно. Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально», — объяснил эксперт.
Кроме этого, Игорь Азнаурян посоветовал делать упражнение для снятия стресса. Офтальмолог порекомендовал выключить свет, закрыть глаза и начать представлять перед глазами интенсивный черный цвет.
«Обычно мы видим белые, серо-белые «облака». Мысленно постарайтесь представить их черными, сделать так, чтобы была абсолютно черная пелена перед глазами», — подытожил доктор медицинских наук.
Фото: Pixabay.com
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