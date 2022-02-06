Врач-невролог прокомментировал, сможет ли Добрынин оправиться от микроинсульта

76-летний певец из-за болезни уже несколько лет ведет закрытый образ жизни и практически не посещает светские мероприятия. Артисту трудно передвигаться самостоятельно, а на восстановление после микроинсульта уходит много времени и сил. Артист не скрывает, что страдает от тяжелого заболевания.

Невролог и реабилитолог Ринат Акбаров рассказал Пятому каналу, какие шансы есть у маэстро снова встать на ноги и вернуться к привычной жизни.

«На восстановление после микроинсультов есть шанс однозначно. Это условия, возможности, бюджет, знания профессионала, который этим занимается, и индивидуальный подход. Очень важен индивидуальный подход, потому что уже сейчас доказано, что ежесуточно гиппокамп в мозговой ткани провоцирует рост порядка от 700 до 1500 новых нервных клеток — без разницы какой возраст у человека», — поделился мнением врач.

Невролог сообщает, что для положительного восстановления необходимо создать правильный капиллярный кровоток в головном мозге. Акбаров также отметил, что во время пандемии коронавируса всем надо серьезнее следить за состоянием крови и газообмена в ней.