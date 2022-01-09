Врач-невролог объяснил, почему раком мозга чаще болеют звезды

Глиобластома является самой агрессивной разновидностью опухоли мозга с небольшой вероятностью полного излечения. Широко известным публике заболевание стало после его обнаружения у некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие артисты не смогли побороть недуг и ушли из жизни.

На данный момент с глиобластомой борется звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк.

Некоторые считают, что рак мозга в случае певицы Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк связан с процедурой ЭКО, к которой они прибегали. Невролог же считает эту мысль абсурдной.

Чаще всего причиной такой тяжелой формы рака может быть хронические стрессовые ситуации, постоянное напряжение. Эти симптомы также можно отнести к большому количеству болезней.

«Где тонко, там и рвется» — это справедливо в отношении патологий, и если изначально есть предрасположенность, на фоне стресса опухолевая клетка уйдет из-под надзора иммунной системы, подавленной стрессом, и даст начало раку», — рассказал Мосин.

Но Евгений отметил, что помимо стресса провокатором для появления опухоли может быть также образ жизни человека. «Добавим сюда образ жизни в целом, особенности питания, предрасположенность к раковым опухолям, воздействия экологии, облучения и т.д.»