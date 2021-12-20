Врач-нарколог прокомментировала состояние Григория Лепса после новостей о разводе

Также врач рассказала о страшном диагнозе, который, по словам ведущей Леры Кудрявцевой, поставили Лепсу, «панкреонекроз». Такой диагноз без своевременного хирургического вмешательства может быстро привести к гибели человека. «При заболеваниях поджелудочной железы на фоне алкоголизма человек очень быстро худеет», — говорит нарколог.

Связаны ли болезни певца со стрессом от предстоящего развода? Певец Виктор Рыбин, который давно знаком с Лепсом, высказал свою точку зрения: «Гришу всеми тяжкими не напугать. Он не покажет, что его надломили семейные отношения».

Напомним, что жена Лепса Анна, бывшая танцовщица из балета Лаймы Вайкуле, младше певца на 10 лет. За 20 лет брака Анна родила Григорию троих детей. Сегодня станет известно окончательное решение суда по поводу развода.