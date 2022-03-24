Впервые в истории Каннского фестиваля должность президента получила женщина

Айрис Кноблох стала новым президентом Каннского кинофестиваля. Ранее она занимала пост главы WarnerMedia в течение 25 лет. Под ее руководством работали отделения в Германии и Франции. После этого она открыла собственную компанию с капитализацией в размере 300 миллионов долларов. В списке ее партнеров есть достаточно влиятельные личности. Среди них мультимиллиардер Франсуая-Анри Пино. К слову, он является одним из главных спонсоров кинофестиваля.

По данным издания Variety, Кноблох сменит на позиции президента предыдущего главу Пьера Лескура, который трижды переизбирался на должность. Торжественное мероприятие назначено на 1 июля 2022 года. Отмечается, что голосование проходило тайно и в полном соответствии со всеми протоколами.

Напомним, что Каннский фестиваль существует с 1946 года. В 2022 году проведение мероприятия запланировано на период с 17 по 28 мая.