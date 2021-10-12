Возвращение после предательства: чем занимается экс-возлюбленная Цыганова после его ухода к Снигирь

Спустя год Цыганов и Леонова стали жить вместе, и за 10 лет отношений у пары появились 7 детей: «Мы с Женей оба с самого начала хотели многодетную семью. Это было обоюдное желание. Мечтали жить вместе до старости». Но последнюю дочь Ирина рожала уже будучи одинокой мамой. Тогда, в 2015 году, Евгений Цыганов ушел из семьи к коллеге Юлии Снигирь, которая ждала от него сына Федора. «Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить на стороне еще одного — абсолютная безответственность», — говорила Леонова.

Долгое время актриса не могла прийти в себя после предательства и вернуться к работе. Лишь в 2020 вышла драма с участием Ирины «Сделать как надо». В данный момент артистка дает уроки актерского мастерства и играет в Малом театре. Но больше всего Леонова любит посвящать свое время воспитанию детей и домашним заботам. «Да, я могу быть сильной, уверенной и самодостаточной. Я люблю все делать сама. Просто потому, что никому не могу доверять. Я обожаю убирать и готовить, мыть полы и посуду, гладить бесконечные горы белья, сама собирать новую мебель, двигать шкафы и диваны (в этом тоже есть момент творчества), делать с детьми уроки, читать им книжки, гулять и закупать в магазинах продукты и вещи», — цитирует Ирину «КП».