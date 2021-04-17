Возвращение бывшей участницы и необычные свидания: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Выпуск популярного реалити начался со свидания Тимура сразу с тремя участницами: Катей Голден, Ларой Лепп и Кристиной Кустовой. Девушек ждал завтрак с холостяком в весьма необычном месте. Участниц на кране подняли в воздух, где они смогли провести время с Тимуром и показали себя с разных сторон. После общения холостяк решил попрощаться с Ларой Лепп и Катей Голден, но передумал в последний момент.

В самом начале шоу проект покинула Мария Лобанова, так как она решила провести время с семьей в отпуске на Мальдивах. Девушка получила от Тимура золотую розу, которая давала ей право вернуться на проект. Что она и сделала сегодня.

В конце дня девушки собрались все вместе и готовили любимое блюдо холостяка – бургеры. Участницы шоу приняли вернувшуюся на проект Марию весьма холодно. Многие отметили ее лицемерное поведение.

Романтическое свидание наедине с Тимуром снова досталось Алисе, с которой в прошлом выпуске холостяк ужинал в роскошном подводном ресторане и нырял с аквалангом. На этот раз пара отправилась играть в поло, поскольку девушка профессионально владеет этим видом спорта.

В конце вечера состоялась церемония роз, на которой розу не получила Катя Голден.