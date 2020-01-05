«Возвращаем фигуру»: Мария Горбань ностальгирует по состоянию беременности
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Фото: Instagram Марии Горбань
33-летнюю Марию Горбань считают одной из самых красивых и сексуальных актрис отечественного кино. Однако красотка не считает свою фигуру идеалом. Несколько часов назад в Instagram Марии появилось видео, сделанное на восьмом месяце ее беременности. «Нет, ну на 8 месяце беременности фигура и ноги были значительно лучше!!! Всё, решено!!! Возвращаем фигуру 💪🏻😂😂😂 Срочноооо!!! Кириллллллллл», — подписала ролик с зажигательным танцем Горбань.
«Мария, Вы очень красивая женщина, шикарная», «Такая аппетитная», «Фигура отпад!!! И тогда и сейчас!!! И пусть завидуют молча!», «Классно выглядите, даже на 8-м месяце», «Хорошие ножки! Худоба в перебор тоже не супер, как будто не кормят) А тут очень крутая! Все есть!», «В любом виде шикарная 😍», «Маша, ты здесь такая классная, кругляш», «Фиг с ним с ногами….грудь-то, грудь какая», «Возвращаем фигуру поплотнее или фигуру беременной?», «Кирилл намек понял?» — пишут фолловеры.
Напомним, Мария Горбань была замужем за осветителем Олегом Филатовым, от которого в сентябре 2014 года родила дочь Стефанию. Позднее стало известно, что пара рассталась, а в июле 2016 года актриса вышла замуж за Кирилла Зоткина.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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