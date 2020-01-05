«Возвращаем фигуру»: Мария Горбань ностальгирует по состоянию беременности

«Мария, Вы очень красивая женщина, шикарная», «Такая аппетитная», «Фигура отпад!!! И тогда и сейчас!!! И пусть завидуют молча!», «Классно выглядите, даже на 8-м месяце», «Хорошие ножки! Худоба в перебор тоже не супер, как будто не кормят) А тут очень крутая! Все есть!», «В любом виде шикарная 😍», «Маша, ты здесь такая классная, кругляш», «Фиг с ним с ногами….грудь-то, грудь какая», «Возвращаем фигуру поплотнее или фигуру беременной?», «Кирилл намек понял?» — пишут фолловеры.

Напомним, Мария Горбань была замужем за осветителем Олегом Филатовым, от которого в сентябре 2014 года родила дочь Стефанию. Позднее стало известно, что пара рассталась, а в июле 2016 года актриса вышла замуж за Кирилла Зоткина.