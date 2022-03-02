Возраст не приговор: Марина Александрова заявила, что не боится стареть

Ни для кого не секрет, что в киносфере актрисам в возрасте, часто отказывают на пробах. В индустрии бытует мнение, что женщине-актрисе после 40 лет нет места в большом кино. Со временем режиссеры стали менее придирчивы, особенно на Западе давно побороли вопрос с эйджизмом, но в России процесс только запустился. Марина Александрова уверена, что возраст не сильно влияет на возможность получения роли в кино.

Актриса роскошно выглядит и не считает, что может упустить какие-то возможности из-за приближающегося 40-летнего юбилея . Звезда старается даже не задумываться об этом и признается, что прекрасно себя ощущает в своем возрасте: «Я не рефлексирую на эту тему. Мое сегодняшнее состояние – одно из лучших, которое я вообще помню за свою жизнь. Есть ощущение гармонии, есть опыт, какая-то мудрость».