Возраст не приговор: Марина Александрова заявила, что не боится стареть
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Фото: Instagram @mar_alexandrova
Ни для кого не секрет, что в киносфере актрисам в возрасте, часто отказывают на пробах. В индустрии бытует мнение, что женщине-актрисе после 40 лет нет места в большом кино. Со временем режиссеры стали менее придирчивы, особенно на Западе давно побороли вопрос с эйджизмом, но в России процесс только запустился. Марина Александрова уверена, что возраст не сильно влияет на возможность получения роли в кино.
Актриса роскошно выглядит и не считает, что может упустить какие-то возможности из-за приближающегося 40-летнего юбилея. Звезда старается даже не задумываться об этом и признается, что прекрасно себя ощущает в своем возрасте: «Я не рефлексирую на эту тему. Мое сегодняшнее состояние – одно из лучших, которое я вообще помню за свою жизнь. Есть ощущение гармонии, есть опыт, какая-то мудрость».
По мнению Марины Александровой, возрастные рамки сейчас стираются и переживать об этом совершенно не стоит. Актриса знает женщин, которые очень молодо выглядят и в 50, и в 60. «К тому же в целом женщину сейчас воспринимают по-другому. Посмотрите на Голливуд. <…> Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Кейт Уинслет и Кейт Бланшетт — мне кажется, это как раз артистки, которые не обделены работой», - поделилась актриса с журналом 7дней . К слову, Марина Александрова совсем не боится, что упустить новые возможности. Артистка убеждена, что свое от тебя не уйдет.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru