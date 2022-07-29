Возраст не помеха: Лариса Долина закрутила новый роман

Популярная исполнительница Лариса Долина озадачила поклонников неожиданной новостью. Оказалось, что 66-летняя певица закрутила роман. По ее словам, она не имеет ничего против того, чтобы любить и быть любимой. Ведь именно это помогает ей сохранять энергичность и красоту.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — уточнила звезда. При этом говорить о том, кому именно повезло быть рядом с ней, она не стала. Поклонники надеются, что вскоре Долина все же приоткроет завесу тайны и раскроет, с кем у нее отношения.