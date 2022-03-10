Возраст не помеха: джазмен Игорь Бутман сделал предложение молодой любовнице
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Фото: instagram/ anna_lwowa
Музыкант сделал предложение руки и сердца молодой журналистке. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 60-летний Бутман выбрал себе в жены 32-летнюю выпускницу консерватории по имени Анна.
Девушка помогает джазмену с организацией мероприятий и пиаром. Их роман завязался около двух лет назад. С тех пор они не расстаются. «Когда в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз- и фанк-программы создавать. Потом мы стали встречаться... Мы просто живем и наслаждаемся», — говорил Игорь в интервью.
Игорь Бутман был женат уже дважды. От предыдущих отношений у него трое сыновей. Для новой избранницы музыканта это будет первый брак. Общих наследников у пары пока нет.
Невеста Бутмана уже заказала свадебное платье и вовсю готовится к торжеству. Совсем скоро пара официально зарегистрирует свои отношения. Свадьба запланирована на это лето. Близкие друзья Игоря отмечают, что он заметно помолодел и расцвел рядом с новой пассией.