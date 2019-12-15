«Возраст – лишь цифры»: 50-летняя Лада Дэнс высказалась на тему дискриминации по возрасту

«Какая же Вы умница и красавица. И одна из немногих, у кого обалденный голос! Так держать! Удачи вам», «Большая умничка», «Вы чуть ли не единственная в мире российского шоу-бизнеса, кто обладает не только замечательными вокальными данными, а ещё и добрым сердцем, искренностью!!!», «Правильно», «Горячая штучка», «Лада! Вы супер!», «Вы хорошеете с каждым днем💞и стали еще женственнее», «Вы—молодец. Красотка и А-агонь! Так держать», «Согласен с вами», «Лада, вы очаровательная женщина, талантливая, так держать!» — поддержали Ладу фолловеры.

А вы согласны с Ладой Дэнс?