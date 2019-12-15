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«Возраст – лишь цифры»: 50-летняя Лада Дэнс высказалась на тему дискриминации по возрасту

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Слайд, который
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Лада Дэнс

Фото: Instagram Лады Дэнс

Певица затронула актуальную тему эйджизма.

Многие звезды своим примером доказывают, что возраст по паспорту совершенно не влияет на восприятие жизни, и активно выступают против эйджизма. 50-летняя Лада Дэнс обратилась к подписчикам в Instagram и высказалась на эту животрепещущую тему: «Вчера в программе @urgantcom Вечерний Ургант @rudkovskayaofficial подняла тему эйджизма (дискриминация по возрасту). Хочу поддержать её начинания и на своём примере показать, что возраст это лишь цифры. Главное в жизни само ощущение жизни, наш талант, возможности и умения. Я люблю творчество, люблю своих слушателей, люблю выступать. И хочу сказать, что дальше только больше! Совсем скоро вы услышите новую меня!».

«Какая же Вы умница и красавица. И одна из немногих, у кого обалденный голос! Так держать! Удачи вам», «Большая умничка», «Вы чуть ли не единственная в мире российского шоу-бизнеса, кто обладает не только замечательными вокальными данными, а ещё и добрым сердцем, искренностью!!!», «Правильно», «Горячая штучка», «Лада! Вы супер!», «Вы хорошеете с каждым днем💞и стали еще женственнее», «Вы—молодец. Красотка и А-агонь! Так держать», «Согласен с вами», «Лада, вы очаровательная женщина, талантливая, так держать!» — поддержали Ладу фолловеры.

А вы согласны с Ладой Дэнс?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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