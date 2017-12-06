Возраст ей нипочем! Андрей Малахов показал, как выглядит 70-летняя Наталья Варлей
1/10
Андрей Малахов восхищен внешностью Натальи Варлей.
Этим летом, 22 июня, легендарная актриса Наталья Варлей отпраздновала юбилей — ей исполнилось 70 лет. Но даже в этом возрасте одна из первых красавиц Советского Союза выглядит великолепно. Внешностью звезды восхитился шоумен Андрей Малахов, опубликовав в своем блоге совместный снимок с ней.
«Где-то на белом свете, там где всегда мороз... Сегодня получил флайер на завтрак, где в приглашении написано : #ageless #celebrity . Наталья Варлей смело могла быть в числе гостей», — написал он.
Подписчики Андрея восхищены внешностью Натальи. А вам нравились фильмы с ее участием?
Фото: instagram, starface, globallookpress, kinopoisk