Возмужавший сын Арины Шараповой стал копией известного музыканта

«Вот это Да.....», «Ого...какой большой)))», «Красивый сын», «Сыночек на маму похож!», «Вот не написали бы что сыночек, подумала что муж, уж очень хорошо выглядите», «Вы крошка рядом с ним», «Славный мальчик», — обсуждают подписчики блога звезды.

«Сыноооооочек???», «Сынище!!!», — возразили поклонники и сравнили 36-летнего Данилу с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.

А как считаете вы, похожи ли мужчины?

Фото: instagram, AnatolyLomokhov/globallookpress