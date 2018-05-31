Возмужавший сын Арины Шараповой стал копией известного музыканта

Сегодня в блоге Арины Шараповой появилась ее фотография со взрослым весьма симпатичным мужчиной. Он оказался сыном звезды.
«Сыночек», — написала звездная мама.
«Вот это Да.....», «Ого...какой большой)))», «Красивый сын», «Сыночек на маму похож!», «Вот не написали бы что сыночек, подумала что муж, уж очень хорошо выглядите», «Вы крошка рядом с ним», «Славный мальчик», — обсуждают подписчики блога звезды.
«Сыноооооочек???», «Сынище!!!», — возразили поклонники и сравнили 36-летнего Данилу с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.
А как считаете вы, похожи ли мужчины?
Фото: instagram, AnatolyLomokhov/globallookpress