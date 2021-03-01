«Возьму измором»: Киркоров заявил, что вернётся на «Евровидение»

В конференции, которая в воскресенье прошла в Clubhouse, Филипп Киркоров рассказал о планах покорить «Евровидение» любой ценой. Сам артист был там и в качестве участника – победить помешал недостаток времени на подготовку, а также работал над выступлениям Димы Билана и Ани Лорак, и сам считает себя настоящим специалистом по этому конкурсу. Теперь он намерен представить новую подопечную – певицу Наталию Гордиенко из Молдовы. Свой хит для конкурса она представит уже 4 марта.

Ради конкурса Киркоров готов даже сделать прививку от коронавируса:

«Пока никто не знает, как там все будет. Онлайн или со зрителями, - говорит Филипп Киркоров. - Две недели будем перед выступлением сидеть в отеле. Таковы правила. Скорее всего, придётся вакцинироваться. Да, не хочу, но надо это сделать ради поездки на конкурс. Я переболел коронавирусом без симптомов, антитела пока есть, но, видимо, все равно придётся пойти на вакцинаци», – говорит он.

Для победы он готов приложить немалые усилия, и уже собрал отличную команду для Наталии. Например, на сцену девушка выйдет в наряде от Юдашкина.

«Главное, чтобы было все честно. Без политического окраса. А то бывает обидно, когда во время выступления конкурсантов из России, жюри ставят нам нули, сидя в этой маленькой комнате...», – говорит музыкант.