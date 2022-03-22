Возлюбленный Екатерины Варнавы признался, что первую партнершу пытался найти в соцсетях

Как и многие российские медийные персоны, Александр Молочников пробует для себя новые, а для кого-то хорошо забытые платформы и соцсети. Некоторые звезды в последнее время возвращаются к «ВКонтакте» или окончательно переезжают в Telegram.

В личном блоге Молочников признался, что боится возвращаться в VK и на то у него есть веские причины. Дело в том, что с этой соцсетью у сценариста связаны неприятные воспоминания. Еще до популярности и сотен поклонниц вокруг Александр пытался наладить свою личную жизнь, общаясь с девушками в интернете. По всей видимости, ему часто отвечали отказом. «В последний раз использовал эту соцсеть на первом курсе, с целью найти кого-то, кто помог бы потерять постыдную девственность. Боюсь туда возвращаться. Они все помнят», — пошутил Молочников.

Напомним, что Александр Молочников состоит в отношениях с Екатериной Варнавой уже около двух лет. О своем романе звезды рассказали еще в начале пандемии в 2020 году.