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Возлюбленный Екатерины Варнавы признался, что первую партнершу пытался найти в соцсетях

Актер и режиссер Александр Молочников рассекретил, где и как он пытался найти девушку в юношестве. Как оказалось, во время учебы в университете парню не везло в личной жизни.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Молочников

Фото: АГН Москва/ Global Look Press

Как и многие российские медийные персоны, Александр Молочников пробует для себя новые, а для кого-то хорошо забытые платформы и соцсети. Некоторые звезды в последнее время возвращаются к «ВКонтакте» или окончательно переезжают в Telegram.

В личном блоге Молочников признался, что боится возвращаться в VK и на то у него есть веские причины. Дело в том, что с этой соцсетью у сценариста связаны неприятные воспоминания. Еще до популярности и сотен поклонниц вокруг Александр пытался наладить свою личную жизнь, общаясь с девушками в интернете. По всей видимости, ему часто отвечали отказом. «В последний раз использовал эту соцсеть на первом курсе, с целью найти кого-то, кто помог бы потерять постыдную девственность. Боюсь туда возвращаться. Они все помнят», — пошутил Молочников.

Напомним, что Александр Молочников состоит в отношениях с Екатериной Варнавой уже около двух лет. О своем романе звезды рассказали еще в начале пандемии в 2020 году.

Фото: Global Look Press

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