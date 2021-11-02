Возлюбленная Павла Мамаева не стала бы встречаться с ним, если бы у него не было денег

Спустя недолгое количество времени после разрыва брака полузащитник «Ростова» начал отношения с Надеждой Санько, которая в свое время являлась близкой подругой Аланы Мамаевой. Многие комментаторы искренне убеждены в том, что Надежда использует футболиста исключительно в корыстных целях, заглядываясь на его финансовое состояние.

Именно поэтому, когда Надежда в своем Instagram решила пообщаться с подписчиками, очередной критик решил уточнить у девушки, стала бы она встречаться с Павлом, не будь у него денег. На что блоггерша ответила развернуто, вдаваясь в размышления о связи финансов и амбиций. «Если у Паши не было бы денег – значит, он был бы пустой бездельник или дурак (либо человек без особых амбиций). А я, будучи умной женщиной, которая сама что-то достигла в жизни – не потерпела бы и даже не обратила внимание на мужчину, который не имеет талантов, не добился в чем-то высот и не имеет амбиций. Каждому свое»,- ответила на заданный вопрос Надежда.

Однако сразу отгородилась от возможных нападок со стороны хейтеров и пояснила, что имела в виду: «Мы встретились с Пашей не во время расцвета его футбольной карьеры (чему я очень рада), и когда-то начнем двигаться в другом направлении. И вот тут я готова делить с ним возможные трудности, падения и так далее! Главное – основа и стержень. А там с этим всё в порядке!» »