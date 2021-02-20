Возлюбленная бывшего мужа Меган Фокс рассказала о своих взаимоотношениях с актрисой
Фото: www.instagram.com/meganfox/?hl=ru
Меган Фокс почти развелась со своим мужем, Брайаном Остином Грином — их развод затянулся из-за пандемии коронавируса, и уже счастлива с новым бойфрендом, рэпером Колсоном Бэйкером.
Остин Грин, в свою очередь, тоже обзавелся возлюбленной — ей стала танцовщица Шарна Бёрджесс.
В своем интервью австралийскому The Morning Show девушка рассказала о взаимоотношениях с бывшей женой возлюбленного и о знакомстве с их сыновьями. По ее словам, пара — прекрасные родители, и они проделали огромную работу, воспитав действительно замечательных детей
«Он прекрасный отец. Он и его жена — то есть, бывшая жена — они воспитали замечательных детей. Они проделали потрясающую работу, они милые, добрые и внимательные, — поделилась Шарна на австралийском ток-шоу. — Думаю, они отлично справляются со всей этой ситуацией. Я благодарна за то, что смогла вписаться в их мир».
Меган Фокс против новой пассии бывшего, кажется, не возражает — вокруг ее новых отношений с рэпером Колсоном Бэйкером постоянно ходят слухи о скорой свадьбе. Эту информацию Меган не подтверждает, однако утверждает, что действительно счастлива.
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Фото и видео: Instagram Меган Фокс и Шарны Берджесс
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