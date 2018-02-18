Воздушная сетка и серебряные блестки: Анджелина Джоли выбрала нежный образ для церемонии вручения кинопремии

Анджелина Джоли, чьи выходы в свет после развода с Брэдом Питтом все чаще попадают в объектив модных критиков, привлекла внимание своим нежным образом на церемонии вручения премии совета управляющих Американского общества кинооператоров. Как пишет портал WMJ.ru, актриса появилась на мероприятии в полупрозрачном платье Elie Saab из воздушной сетки, расшитой серебристыми пайетками. Волосы, уложенные аккуратными волнами, серьги и кольцо Neil Lane дополнили шикарный образ голливудской дивы.