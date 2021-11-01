Ангелина Вовк раскрыла, как ревность Аллы Пугачевой разрушила ее карьеру

Ангелина Вовк стала гостьей нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и раскрыла, что лишилась карьеры из-за того, что Алла Пугачева ревновала к ней.

В середине нулевых Вовк перестала вести «Песню года» — на проекте она работала с 90-х. По ее словам, увольнение произошло с подачи Пугачевой — из-за ее ревности.

Интерес к Вовк проявил режиссер Александр Стефанович, один из избранников Пугачевой:

«Когда-то снималась со Стефановичем в одном фильме и очень нравилась ему. Но я не была готова к замужеству, у меня имелся любимый человек. Тогда я пошутила, мол, делай мне предложение тогда, когда будешь режиссером. И он позвонил, когда стал снимать фильм. Я тогда ему сказала: "Саш, ты опоздал, я уже вышла замуж"», — признается она.