passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Вот в кого гены»: Анастасия Макеева показала редкое фото красавицы-мамы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Макеева

Фото: Instagram Анастасии Макеевой

Актриса поздравила маму с днем рождения. 

Анастасию Макееву называют одной из самых красивых отечественных актрис. Свою красоту звезд театра и кино унаследовала от мамы, которая 28 декабря отмечает свой день рождения. Несколько часов назад Анастасия показала редкое фото с красавицей-мамой, под которым поздравила ее с днем рождения: «Сегодня у моей мамочки день рождения 🥳 Чем больше мы живем на свете, тем больше понимаем, что никому мы не нужны, кроме наших родителей, только у них к нам безусловная и абсолютная любовь❤️Живи, мамуля, долго, а я буду радовать тебя своими работами и достижениями. Многая лета и здоровья от души».

«Какие красивые , 🌟🌟 очень красивые, Мама потрясающая», «Какие вы красивые девушки», «Две красавицы», «У Вас и мама красавица!👍Как две сестры!», «Мама красивая и счастливая, потому что у нее такая талантливая дочь!», «Вы очень похожи на маму! Красавицы!», «Какая красивая у вас мамочка!!!», «Вот в кого гены», «Мама тоже такая молодая😍», «Мама красавица❤️да и дочь не отстаёт», «Какие же вы обе красавицы!!!», — комментируют фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!