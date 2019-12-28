«Вот в кого гены»: Анастасия Макеева показала редкое фото красавицы-мамы

Анастасию Макееву называют одной из самых красивых отечественных актрис. Свою красоту звезд театра и кино унаследовала от мамы, которая 28 декабря отмечает свой день рождения. Несколько часов назад Анастасия показала редкое фото с красавицей-мамой, под которым поздравила ее с днем рождения: «Сегодня у моей мамочки день рождения 🥳 Чем больше мы живем на свете, тем больше понимаем, что никому мы не нужны, кроме наших родителей, только у них к нам безусловная и абсолютная любовь❤️Живи, мамуля, долго, а я буду радовать тебя своими работами и достижениями. Многая лета и здоровья от души».