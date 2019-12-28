«Вот в кого гены»: Анастасия Макеева показала редкое фото красавицы-мамы
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Фото: Instagram Анастасии Макеевой
Анастасию Макееву называют одной из самых красивых отечественных актрис. Свою красоту звезд театра и кино унаследовала от мамы, которая 28 декабря отмечает свой день рождения. Несколько часов назад Анастасия показала редкое фото с красавицей-мамой, под которым поздравила ее с днем рождения: «Сегодня у моей мамочки день рождения 🥳 Чем больше мы живем на свете, тем больше понимаем, что никому мы не нужны, кроме наших родителей, только у них к нам безусловная и абсолютная любовь❤️Живи, мамуля, долго, а я буду радовать тебя своими работами и достижениями. Многая лета и здоровья от души».
«Какие красивые , 🌟🌟 очень красивые, Мама потрясающая», «Какие вы красивые девушки», «Две красавицы», «У Вас и мама красавица!👍Как две сестры!», «Мама красивая и счастливая, потому что у нее такая талантливая дочь!», «Вы очень похожи на маму! Красавицы!», «Какая красивая у вас мамочка!!!», «Вот в кого гены», «Мама тоже такая молодая😍», «Мама красавица❤️да и дочь не отстаёт», «Какие же вы обе красавицы!!!», — комментируют фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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