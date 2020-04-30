«Вот оно счастье»: Филипп Киркоров в день рождения не сдержал эмоций от поздравления сына и дочери

Филипп Киркоров с трепетом ждал своего дня рождения, чтобы узнать, что ему приготовили дочь и сын. В день рождения Алла-Виктория и Мартин первыми поздравили отца. Они испекли ему торт, сделали открытки и прочитали стихи на русском и английском языках.

«Вот оно настоящее счастье, — не сдержал эмоций именинник. — Какие вы у меня классные!».