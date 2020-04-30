«Вот оно счастье»: Филипп Киркоров в день рождения не сдержал эмоций от поздравления сына и дочери
Фото: Instagram
Филипп Киркоров с трепетом ждал своего дня рождения, чтобы узнать, что ему приготовили дочь и сын. В день рождения Алла-Виктория и Мартин первыми поздравили отца. Они испекли ему торт, сделали открытки и прочитали стихи на русском и английском языках.
«Вот оно настоящее счастье, — не сдержал эмоций именинник. — Какие вы у меня классные!».
«BIRTHDAY DADDY. Лучший подарок — загадать заветные желания и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который приготовили своими ручками», — подписал видео счастливый отец.
В день рождения Филиппа Киркорова также поздравил его друг Максим Галкин. Юморист опубликовал у себя в Instagram забавное видео, в котором Филипп во время полета распаковывает свою аптечку и показывает, какими препаратами он пользуется. Все это вышло так непосредственно, что рассмешило всех в салоне.
«С днём рождения! Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, ещё три года назад был готов к пандемии! С днём рождения, Филипп!
P.s. Впервые полная отреставрированная версия аптечного видео», — подписал Максим Галкин смешной ролик.
Фото и видео: Instagram
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