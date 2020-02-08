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«Вот она, страсть»: Оксана Домнина поздравила Романа Костомарова с днем рождения и показала жаркое фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роман Костомаров

Фото: Instagram Романа Костомарова

8 февраля олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров отмечает день рождения.

В эту субботу, 8 февраля, свой 44-й день рождения отмечает прославленный фигурист Роман Костомаров. Супруга спортсмена, 35-летняя фигуристка Оксана Домнина, опубликовала в Instagram нежное поздравление имениннику и показала страстное совместное фото: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ... ЛЮБИМЫЙ... МУЖ❤️... ПРЕКРАСНЫЙ ПАПА...😍 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СЫН🥰!!! МЫ ВСЕ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ❤️❤️❤️ Твои Буся, Ежуля и Батоша😝✌️#деньрождения #муж #семья #дети #любовь 🥳🥳🥳 P.s. Этой фотографии 13 лет».

«Вау! Фото классное!», «Какие здесь красивые», «Воу-воу🔥Вот она, страсть, красота и любовь!😍Пусть так будет всегда», «Вы такая шикарная пара!!!!!», «Какие же Вы красивые!!!», «Вы не сильно изменились за 13 лет», «Вау! Вы просто космос!» — восхищаются подписчики и присоединяются к поздравлениям.

Напомним, о романе Оксаны Домниной и Романа Костомарова стало известно в 2007 году. В 2011 году у пары родилась дочь Анастасия. Незадолго до Нового, 2013 года Оксана заявила, что рассталась с избранником, потому что он так и не сделал ей предложение руки и сердца. Спустя несколько месяцев пара воссоединилась, а в апреле 2014 года сыграла свадьбу. В 2016 году у Романа и Оксаны родился сын Илья.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram, Starface

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