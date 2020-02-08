«Вот она, страсть»: Оксана Домнина поздравила Романа Костомарова с днем рождения и показала жаркое фото

«Вау! Фото классное!», «Какие здесь красивые», «Воу-воу🔥Вот она, страсть, красота и любовь!😍Пусть так будет всегда», «Вы такая шикарная пара!!!!!», «Какие же Вы красивые!!!», «Вы не сильно изменились за 13 лет», «Вау! Вы просто космос!» — восхищаются подписчики и присоединяются к поздравлениям.

Напомним, о романе Оксаны Домниной и Романа Костомарова стало известно в 2007 году. В 2011 году у пары родилась дочь Анастасия. Незадолго до Нового, 2013 года Оксана заявила, что рассталась с избранником, потому что он так и не сделал ей предложение руки и сердца. Спустя несколько месяцев пара воссоединилась, а в апреле 2014 года сыграла свадьбу. В 2016 году у Романа и Оксаны родился сын Илья.