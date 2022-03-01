Вот это совпадение: Мирослава Карпович и Агата Муцениеце отмечают день рождения в один день
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Фото: instagram/ m1r0slava_karpovich
Звезде «Папиных дочек» сегодня стукнуло 36 лет. В честь праздника Мирослава Карпович опубликовала целый пост с рассуждениями о силе мысли и вере в лучшее. «Если мы живем с убеждением, что все к лучшему, то в результате так и происходит. Просто верьте, счастье -это не что-то готовое, что легко. Оно — следствие наших собственных действий, мы можем если не стать счастливыми, то изрядно приблизиться к счастью, просто слегка изменив наши каждодневные привычки. А уж привычки за нас изменят и все остальное», — высказалась актриса.
Мирослава отказалась от празднования дня рождения из-за непростой обстановки в мире. Фанаты поздравили любимую артистку в комментариях и пожелали всего самого наилучшего.
Экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце сегодня тоже в роли именинницы. Ей исполнилось 33 года. В своем личном блоге актриса объяснила, что переживает из-за напряженной обстановки, но свой день рождения хотела бы провести в радости и ощущении праздника. Несколько дней она не выходила в сторис, но сегодня сделала исключение и пообщалась с поклонниками.
«Первый мой день рождения в такое мутное время. Я не политик и не социально влиятельный человек. Я во всем этом не разбираюсь. Я душой и сердцем реально с вами. Мне было тяжело все эти дни, поэтому я не заходила в сторис. Но сегодня мой день рождения. Я подумала, что вдруг это последний раз, когда у меня есть шанс, возможность праздновать и жить. Жить так, как я привыкла», — пояснила бывшая жена Павла Прилучного.
Фото: Instagram