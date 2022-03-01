Вот это совпадение: Мирослава Карпович и Агата Муцениеце отмечают день рождения в один день

Звезде «Папиных дочек» сегодня стукнуло 36 лет. В честь праздника Мирослава Карпович опубликовала целый пост с рассуждениями о силе мысли и вере в лучшее. «Если мы живем с убеждением, что все к лучшему, то в результате так и происходит. Просто верьте, счастье -это не что-то готовое, что легко. Оно — следствие наших собственных действий, мы можем если не стать счастливыми, то изрядно приблизиться к счастью, просто слегка изменив наши каждодневные привычки. А уж привычки за нас изменят и все остальное», — высказалась актриса.

Мирослава отказалась от празднования дня рождения из-за непростой обстановки в мире. Фанаты поздравили любимую артистку в комментариях и пожелали всего самого наилучшего.