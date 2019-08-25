«Вот это шик»: в Сети обсуждают дерзкий образ Ренаты Литвиновой

Ренату Литвинову по праву называют одной из самых стильных отечественных звезд — каждый образ, выбранный актрисой, вызывает восхищение. Черные кожаные брюки, трикотажный топ и светлые лодочки, в которых Рената позирует на новом фото в Instagram, не стали исключением.
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Однажды на съёмной квартире мне попалась в соседки женщина по фамилии Нелитвинова - непримиримей противника я не встречала! #собираюматериалпофамилиямипротивостояниям @bosco_di_ciliegi @vesna_official @albertaferretti @jilsander @calvinklein @ninotchka_jewels @ksenya_poggenpohl - мысли на съёмках)
«Ох, как Вам идет!» — восхищается Юлия Снигирь.
«Вот это шик», — уверена Полина Гагарина.
«Вспомнила фильм Тарантино " Убить Билла". Дерил Ханна отдыхает)))», «Этот стиль вам идёт больше остальных)) очень модно и сексуально», «Вау, какая вы неповторимо красивая!!!», «Бесконечные ноги)», «Как из фильмов Вуди Аллена!», «Боже, какая красота!!!», Боже Рената, как вам идёт этот образ», — обсуждают фолловеры фото Ренаты Литвиновой.
А вам нравится этот образ?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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