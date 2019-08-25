«Вот это шик»: в Сети обсуждают дерзкий образ Ренаты Литвиновой

«Вспомнила фильм Тарантино " Убить Билла". Дерил Ханна отдыхает)))», «Этот стиль вам идёт больше остальных)) очень модно и сексуально», «Вау, какая вы неповторимо красивая!!!», «Бесконечные ноги)», «Как из фильмов Вуди Аллена!», «Боже, какая красота!!!», Боже Рената, как вам идёт этот образ», — обсуждают фолловеры фото Ренаты Литвиновой.

А вам нравится этот образ?