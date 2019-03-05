Вот это растяжка: Никита Джигурда и Анастасия Волочкова устроили «битву шпагатов»

«Для хейтеров и остряков, и для поклонников шпагата: Мы с Настей дарим вам Любовь к Театру Жизни, где бесплатно шпагатом распахнув сердцA, мы открываем суть Творца», — прокомментировал у себя Никита.

«Офигеть.. Никита в шпагате», «Завидный шпагат)))!!», «Не фанат Джигурды, но шпагат - это не фотошоп, тут уметь надо», «Никитос зажигает», — удивились подписчики.

«Наконец - то нашли друг друга, - одинаковые...», «Слились в шпагатном экстазе», «Наконец, Анастасия нашла достойного партнера. Правда, хорошо играете», «Пара персональных тренировок и Никита тоже сядет на шпагат))) может еще в большом театре выступит», — обсуждают они.

Спустя некоторое время выяснилось, что шпагат ненастоящий: нога Никиты, которую он поднимал, оказалась «кукольной».