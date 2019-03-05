logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вот это растяжка: Никита Джигурда и Анастасия Волочкова устроили «битву шпагатов»

57-летний Никита Джигурда удивил поклонников «балетным» шпагатом.

Фотографии, которые опубликовали Никита Джигурда и Анастасия Волочкова в своих блогах, немало удивили их подписчиков.

«Нашелся мой конкурент по шпагату! И это Никита Джигурда», — сообщила 43-летняя балерина в блоге.

«Для хейтеров и остряков, и для поклонников шпагата: Мы с Настей дарим вам Любовь к Театру Жизни, где бесплатно шпагатом распахнув сердцA, мы открываем суть Творца», — прокомментировал у себя Никита.

«Офигеть.. Никита в шпагате», «Завидный шпагат)))!!», «Не фанат Джигурды, но шпагат - это не фотошоп, тут уметь надо», «Никитос зажигает», — удивились подписчики.

«Наконец - то нашли друг друга, - одинаковые...», «Слились в шпагатном экстазе», «Наконец, Анастасия нашла достойного партнера. Правда, хорошо играете», «Пара персональных тренировок и Никита тоже сядет на шпагат))) может еще в большом театре выступит», — обсуждают они.

Спустя некоторое время выяснилось, что шпагат ненастоящий: нога Никиты, которую он поднимал, оказалась «кукольной».

Приобрести такую растяжку непросто. «Мой путь к приобретению растяжки был долгим... Когда я пришла в балетное училище в Петербурге родном, у меня вообще не было физических данных. Но я смогла развить их немыслимыми усилиями и трудом многолетним. И с красным дипломом закончила Академию Русского Балета им. Вагановой. И по сей день я поддерживаю форму и дорожу своими данными и навыками, переданными мне лучшими педагогами. А шпагат Волочковой — это элемент моей профессии», — рассказывала балерина.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках