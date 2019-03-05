Вот это растяжка: Никита Джигурда и Анастасия Волочкова устроили «битву шпагатов»

Фотографии, которые опубликовали Никита Джигурда и Анастасия Волочкова в своих блогах, немало удивили их подписчиков.
«Нашелся мой конкурент по шпагату! И это Никита Джигурда», — сообщила 43-летняя балерина в блоге.
«Для хейтеров и остряков, и для поклонников шпагата: Мы с Настей дарим вам Любовь к Театру Жизни, где бесплатно шпагатом распахнув сердцA, мы открываем суть Творца», — прокомментировал у себя Никита.
«Офигеть.. Никита в шпагате», «Завидный шпагат)))!!», «Не фанат Джигурды, но шпагат - это не фотошоп, тут уметь надо», «Никитос зажигает», — удивились подписчики.
«Наконец - то нашли друг друга, - одинаковые...», «Слились в шпагатном экстазе», «Наконец, Анастасия нашла достойного партнера. Правда, хорошо играете», «Пара персональных тренировок и Никита тоже сядет на шпагат))) может еще в большом театре выступит», — обсуждают они.
Спустя некоторое время выяснилось, что шпагат ненастоящий: нога Никиты, которую он поднимал, оказалась «кукольной».
Приобрести такую растяжку непросто. «Мой путь к приобретению растяжки был долгим... Когда я пришла в балетное училище в Петербурге родном, у меня вообще не было физических данных. Но я смогла развить их немыслимыми усилиями и трудом многолетним. И с красным дипломом закончила Академию Русского Балета им. Вагановой. И по сей день я поддерживаю форму и дорожу своими данными и навыками, переданными мне лучшими педагогами. А шпагат Волочковой — это элемент моей профессии», — рассказывала балерина.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram