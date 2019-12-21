«Вот это грим»: Елену Воробей в образе Ксении Собчак спутали с Любовью Успенской

Вот только далеко не все оценили грим юмористки: «Челюсть и пластическая хирургия точно скорее Успенской. И в целом. Собчак тут нет совсем», «Больше смахивает образ на Успенскую, чем на Собчак», «Честно, думала, это дочь Успенской», «Я не узнала Воробей 🤣🤣🤣🤣 вот это грим», «На Собчак вообще не похожа, скорее Успенская, где-то рядом…», «Я подумала, что это Успенская!», «Ужас, кто это?», «Ой... я не фанат Собчак, но это прям страх какой-то. Ксения намного симпатичнее», «Тоже подумала, что это либо сама Успенская, либо пародия на неё», «Елену не узнать», «Здесь она больше похожа на Успенскую, а не Собчак».

Сама Ксения пока никак не отреагировала на этот анонс, а вот Любовь Успенская, которую многие «увидели» в загримированной Елене Воробей, посоветовала Николаю жениться на партнерше: «Коля, давай женись на Воробей, будете отличная пара». На что тут же ответил Игорь Крутой: «Коля, не вздумай, я несу за тебя ответственность…».

А как вам грим Елены Воробей?