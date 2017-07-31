Ведущая порадовала фанатов аппетитными формами

Сегодня Анфиса опубликовала в блоге очень соблазнительное фото, на котором предстала в красивом нижнем белье, во все красе показав пышный бюст, аппетитные бедра и плоский животик. В подписи к снимку Чехова сообщила, что решила создать свою рубрику в Instagram под хэштегом «#анфисиныпохудения», где и будет рассказывать все, что интересует ее фанатов.

Анфиса Чехова уже не раз давала советы поклонницам о том, как сбросить лишний вес. Но несмотря на это, вопросы о похудении неустанно появляются под ее снимками.

«Потомственная гидрометеовидящая, определяю погоду на взгляд. Кстати, вопрос: "Где вы покупаете нижнее бельё на свою грудь?" стоит у меня на втором месте, после "Как вы похудели?". Так что, на первый вопрос ответила, на второй буду постепенно отвечать по тегу #анфисиныпохуделки И первое задание на сегодня: Прекратите ругать себя в зеркале!!! Надо хвалить себя,даже тогда, когда отражение вас совсем не радует! Ваше тело всегда выполняет ваши указания, и оно ровно такое, как вы о нём думаете! Ваши мысли и убеждения, прежде всего, таким его сформировали! Тело верно служит вам, оно хочет вашей любви, а не осуждения. Только, заручившись вашей любовью и поддержкой, оно начнет меняться!», — написала она.

Помимо многочисленных вопросов, которые тут же появились в комментариях под фото, поклонники звезды осыпали ее комплиментами, отметив, что она заметно похудела и похорошела.

Фото: instagram