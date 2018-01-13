Сегодня президент известной сети фитнес-клубов отмечает день рождения, хотя, глядя на эту стройную красотку, сложно поверить в ее возраст.

Так, сегодня в Instagram бизнесвумен появился снимок, на котором она позирует, лежа в бикини на пляже. «Конечно самонадеянно в свой ДР ставить эту фотку... но, я реально много тренировалась и отказывала себе в сладком и что, «все в стол»? 😉🤪», — подписала фотографию Ольга и отметила автора кадра — популярную певицу Наталью Ионову (Глюк’Оzу).

«С Днём рождения Вас! Всего самого наилучшего! Фигура у Вас конечно потрясающая, пожалуй даже одна из лучших в Росиии. Вы редкий экземпляр!», «Вот это фигура👌С Днём Рождения! Все труды не зря!», «Поздравляем! Оставайтесь такой-молодой и красивой!», «Олечка, ты девочка!! Я так называю тебя — и так и есть!! Красивая, молодая, смелая!! Все и вся побеждающая!! Люблю!! С Днём рожденья!!🙌❤️🌷», «Это тело не грех показать! Умничка! Причем во всем! Всего Вам самого доброго!», — восхитились Ольгой фолловеры и поздравили ее с днем рождения.

Знаменитые друзья спортсменки (а Ольга является мастером спорта по фехтованию) также поспешили поздравить ее.