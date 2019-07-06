Вот это фигура! 61-летняя Мелани Гриффит восхитила фотографией в бикини

Подписчики осыпали кинозвезду комплиментами: «Восхитительная!», «Шикарная фигура», «Вы не стареете», «Вы мотивация для каждой женщины!». Некоторые отметили, что Мелани выглядит старшей сестрой своей 29-летней дочери Дакоты Джонсон. Но не все высоко оценили фотографию – комментаторы обратили внимание на то, что живот Гриффит выглядит не очень натурально и куда-то пропал пупок.

Стоит отметить, что отличная фигура актрисы — заслуга долгой и упорной работы в спортзале. В течение семи лет Гриффит занимается в зале с персональным тренером Гуннаром Петерсоном. «Я восхищаюсь этим мужчиной! Он поддерживает мое 61-летнее тело подтянутым и сильным», — рассказала Мелани о тренере под видео из спортзала.