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Вот это фигура! 61-летняя Мелани Гриффит восхитила фотографией в бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Актриса похвасталась отличной фигурой.

Сложно поверить в то, что актрисе Мелани Гриффит скоро исполнится 62 года. Бывшая супруга Антонио Бандераса находится в отличной физической форме, которую с удовольствием демонстрирует в бикини. Мелани отдыхает на Ибице, откуда поделилась фотоснимком, сделанным на борту яхты.

Подписчики осыпали кинозвезду комплиментами: «Восхитительная!», «Шикарная фигура», «Вы не стареете», «Вы мотивация для каждой женщины!». Некоторые отметили, что Мелани выглядит старшей сестрой своей 29-летней дочери Дакоты Джонсон. Но не все высоко оценили фотографию – комментаторы обратили внимание на то, что живот Гриффит выглядит не очень натурально и куда-то пропал пупок.

Стоит отметить, что отличная фигура актрисы — заслуга долгой и упорной работы в спортзале. В течение семи лет Гриффит занимается в зале с персональным тренером Гуннаром Петерсоном. «Я восхищаюсь этим мужчиной! Он поддерживает мое 61-летнее тело подтянутым и сильным», — рассказала Мелани о тренере под видео из спортзала.

А вам нравится, как выглядит Мелани Гриффит?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Birdie Thompson, F.Sadou/AdMedia, Global Look Press via ZUMA Press/Globallookpress

Видео: Instagram

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