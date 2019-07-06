Вот это фигура! 61-летняя Мелани Гриффит восхитила фотографией в бикини

Сложно поверить в то, что актрисе Мелани Гриффит скоро исполнится 62 года. Бывшая супруга Антонио Бандераса находится в отличной физической форме, которую с удовольствием демонстрирует в бикини. Мелани отдыхает на Ибице, откуда поделилась фотоснимком, сделанным на борту яхты.
Подписчики осыпали кинозвезду комплиментами: «Восхитительная!», «Шикарная фигура», «Вы не стареете», «Вы мотивация для каждой женщины!». Некоторые отметили, что Мелани выглядит старшей сестрой своей 29-летней дочери Дакоты Джонсон. Но не все высоко оценили фотографию – комментаторы обратили внимание на то, что живот Гриффит выглядит не очень натурально и куда-то пропал пупок.
Стоит отметить, что отличная фигура актрисы — заслуга долгой и упорной работы в спортзале. В течение семи лет Гриффит занимается в зале с персональным тренером Гуннаром Петерсоном. «Я восхищаюсь этим мужчиной! Он поддерживает мое 61-летнее тело подтянутым и сильным», — рассказала Мелани о тренере под видео из спортзала.
А вам нравится, как выглядит Мелани Гриффит?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Birdie Thompson, F.Sadou/AdMedia, Global Look Press via ZUMA Press/Globallookpress
Видео: Instagram
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