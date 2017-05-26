Глядя на итальянскую актрису Памелу Прати, трудно поверить, что ей 58 лет.

Ее фигуре могут позавидовать многие 20-летние девушки. Стройные ноги, плоский живот, осиная талия и пышная грудь — вот благодаря чему она стала настоящей интернет-звездой.

Публикация от PAMELA PRATI (@pamelaprati) Июн 24 2017 в 4:55 PDT

Сейчас за жизнью Прати с феноменально молодым телом следят больше 100 тысяч человек, которые неустанно задаются вопросом: «В чем же ее секрет?». Однако ответ на это достаточно прост. По словам звезды, все дело в правильном питании и регулярных занятиях спортом.

Публикация от PAMELA PRATI (@pamelaprati) Июн 1 2017 в 6:46 PDT

Памела широко известна в Италии: она работала моделью, ведущей и актрисой. Пик ее карьеры пришелся на конец 80-х – начало 90-х. Сейчас же она вновь набирает популярность, благодаря активному ведению соцсетей.

Публикация от PAMELA PRATI (@pamelaprati) Май 26 2017 в 3:33 PDT