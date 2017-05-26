Вот это фигура! 58-летняя актриса взбудоражила Сеть молодым и роскошным телом
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Глядя на итальянскую актрису Памелу Прати, трудно поверить, что ей 58 лет.
Ее фигуре могут позавидовать многие 20-летние девушки. Стройные ноги, плоский живот, осиная талия и пышная грудь — вот благодаря чему она стала настоящей интернет-звездой.
Сейчас за жизнью Прати с феноменально молодым телом следят больше 100 тысяч человек, которые неустанно задаются вопросом: «В чем же ее секрет?». Однако ответ на это достаточно прост. По словам звезды, все дело в правильном питании и регулярных занятиях спортом.
Памела широко известна в Италии: она работала моделью, ведущей и актрисой. Пик ее карьеры пришелся на конец 80-х – начало 90-х. Сейчас же она вновь набирает популярность, благодаря активному ведению соцсетей.
Фото: instagram, globallookpress