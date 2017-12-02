Вот это да! Кристина Орбакайте стала жгучей брюнеткой
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Певица удивила эффектной сменой имиджа.
Примерила образы любимых киногероинь 🎬 для The Hollywood Reporter Russia @hollywoodreporter #Repost @thr_rus ・・・ Обворожительная Кристина Орбакайте @orbakaite_k согласилась на наш эксперимент: попробовать себя в разных амплуа. Мы выбрали фильмы Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона и Никиты Михалкова - и Кристина невероятно точна во всех образах! Смотрим на Мию Уоллес здесь, на остальных - в зимнем номере мига THR.ru ☝🏻 Фото: Борис Захаров #thr5лет #звездныепять #звездыthr #кристинаорбакайте #тарантино #thrru #thrrussia #thrrus #непропусти #лучшийжурналокино