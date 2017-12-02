Певица удивила эффектной сменой имиджа.

Те, кому нравится Кристина Орбакайте-блондинка, могут не переживать. Певица кардинально поменяла прическу и цвет волос ради съемок в журнале. Снялась Кристина в образе роковой героини фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Мии Уоллес, которую играла Ума Турман.

«Примерила образы любимых киногероинь», — подписала фото Кристина Орбакайте. Так что, судя по всему, поклонников певицы ждут еще сюрпризы и неожиданные перевоплощения.