Певица удивила эффектной сменой имиджа.

Те, кому нравится Кристина Орбакайте-блондинка, могут не переживать. Певица кардинально поменяла прическу и цвет волос ради съемок в журнале. Снялась Кристина в образе роковой героини фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Мии Уоллес, которую играла Ума Турман.

«Примерила образы любимых киногероинь», — подписала фото Кристина Орбакайте. Так что, судя по всему, поклонников певицы ждут еще сюрпризы и неожиданные перевоплощения.

Примерила образы любимых киногероинь 🎬 для The Hollywood Reporter Russia @hollywoodreporter #Repost @thr_rus ・・・ Обворожительная Кристина Орбакайте @orbakaite_k согласилась на наш эксперимент: попробовать себя в разных амплуа. Мы выбрали фильмы Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона и Никиты Михалкова - и Кристина невероятно точна во всех образах! Смотрим на Мию Уоллес здесь, на остальных - в зимнем номере мига THR.ru ☝🏻 Фото: Борис Захаров #thr5лет #звездныепять #звездыthr #кристинаорбакайте #тарантино #thrru #thrrussia #thrrus #непропусти #лучшийжурналокино

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

А как вам этот образ Кристины Орбакайте?

Фото: instagram