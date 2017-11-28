Вот это да! Ким Кардашьян полностью обнажилась для рекламы косметики
Ким Кардашьян не перестает удивлять публику! Звезде реалити-шоу ничего не стоит выйти в свет в прозрачном пластиковом платье или надеть обтягивающий наряд из черного латекса. Кроме того, Ким известна своим умением делать деньги из всего, к чему прикасается. Чего стоит только игра для смартфонов Kim Kardashian: Hollywood или косметическая линейка KKWBeauty.
Стоит отметить, что Ким выступает лицом собственной косметической линии и с удовольствием рекламирует многочисленные хайлайтеры и шиммеры. Так, одна из последних съемок произвела фурор. Ким позировала абсолютно обнаженной, покрыв тело тонким слоем розово-золотистого глиттера. Кроме того, знаменитость тонировала свой платиновый блонд.
По фотографиям и видео со съемок видно, что Ким довела свою фигуру до совершенства.
А вам нравится эта съемка Ким Кардашьян?
Фото: instagram