37-летняя знаменитость приняла участие в супероткровенной съемке.

Ким Кардашьян не перестает удивлять публику! Звезде реалити-шоу ничего не стоит выйти в свет в прозрачном пластиковом платье или надеть обтягивающий наряд из черного латекса. Кроме того, Ким известна своим умением делать деньги из всего, к чему прикасается. Чего стоит только игра для смартфонов Kim Kardashian: Hollywood или косметическая линейка KKWBeauty.

Стоит отметить, что Ким выступает лицом собственной косметической линии и с удовольствием рекламирует многочисленные хайлайтеры и шиммеры. Так, одна из последних съемок произвела фурор. Ким позировала абсолютно обнаженной, покрыв тело тонким слоем розово-золотистого глиттера. Кроме того, знаменитость тонировала свой платиновый блонд.