«Восторг! Мы как дети»: Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие мечты с Павлом Волей

Несколько дней назад Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились в страну, в которой спортсменка мечтала побывать с детства. «Лететь, как до луны», — предвкушала она путешествие. Страна, в которую отправилась пара — Новая Зеландия — ее не разочаровала.

«Трудно контролируемая радость. Восторг! Мы как дети... Фотографию одну выбрать сложно, но даже самая крутая техника не передает всех цветов. Это надо видеть! Уникальное и невероятное место - Wai O Tapu, на языке маори означает «Сакральная долина сакральной воды». На фото - «Палитра художников», здесь большое скопление железа, соли фосфора, кристалической серы и магнезии. Такое сочетания цветов на планете встретить очень трудно, разве что в долине гейзеров на Камчатке, которую обязательно собираемся снова посетить летом», — поделилась она впечатлениями.