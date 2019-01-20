«Восторг! Мы как дети»: Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие мечты с Павлом Волей

Несколько дней назад Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились в страну, в которой спортсменка мечтала побывать с детства. «Лететь, как до луны», — предвкушала она путешествие. Страна, в которую отправилась пара — Новая Зеландия — ее не разочаровала.
«Трудно контролируемая радость. Восторг! Мы как дети... Фотографию одну выбрать сложно, но даже самая крутая техника не передает всех цветов. Это надо видеть! Уникальное и невероятное место - Wai O Tapu, на языке маори означает «Сакральная долина сакральной воды». На фото - «Палитра художников», здесь большое скопление железа, соли фосфора, кристалической серы и магнезии. Такое сочетания цветов на планете встретить очень трудно, разве что в долине гейзеров на Камчатке, которую обязательно собираемся снова посетить летом», — поделилась она впечатлениями.
Накануне пара побывала в опасном для жизни месте: «Побывали на одном из 10 самых активных вулканов на планете — Уайт-Айленд. Ощущение, что находишься на Марсе, сложно представить, что такое есть на нашей планете! Вулкан с серокристалической формой извержения расположен на стыке тихоокеанской и индоавстролийской платформ. Последнее извержение наблюдалось в 2011-ом году. Кратер содержит убийственный агрессивный состав с уровнем PH-0, кислота разъедает все! Безумная красота. Но без гидов лучше не ходить», — рассказала Ляйсан.
Пара наслаждается обществом друг друга и красотой природы.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram