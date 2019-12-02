Восточная сказка, счастливый отец и звездные гости: Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения дочери

На праздник к Алле-Виктории приехали друзья отца с детьми: Юлия Проскурякова с Вероникой, Сергей Лазарев с Никитой, Ани Лорак с Софией, Катя Лель с Эмилией, Татьяна Навка с Надей, Жасмин и Маргаритой и Мироном, Инна Михайлова с дочками. Среди звездных гостей также был крестный Аллы-Виктории Андрей Малахов, Виктория Шелягова, дизайнер Игорь Гуляев, Ольга Слуцкер и многие другие знаменитости.

Алла-Виктория, привыкшая к повышенному вниманию и постоянным поездкам с отцом на гастроли и светские тусовки, вела себя скромно, принимая подарки и поздравления от многочисленных гостей. Казалось, празднику больше радовался сам Филипп Киркоров.

Король поп-сцены также опубликовал в Instagram нежные фотографии с Аллой-Викторией, на которой показал, как взрослела его дочь.

«В лице всех моих поклонников и друзей, спасибо за поздравления моей дочки Аллы Виктории», — написал Филипп Киркоров.