Восточная сказка, счастливый отец и звездные гости: Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения дочери
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Фото: Instagram
26 ноября дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила день рождения. Большой праздник для любимой малышки ее звездный отец устроил на минувших выходных. Для торжества Филипп Киркоров арендовал ресторан, который украсили в стиле восточной сказки.
На праздник к Алле-Виктории приехали друзья отца с детьми: Юлия Проскурякова с Вероникой, Сергей Лазарев с Никитой, Ани Лорак с Софией, Катя Лель с Эмилией, Татьяна Навка с Надей, Жасмин и Маргаритой и Мироном, Инна Михайлова с дочками. Среди звездных гостей также был крестный Аллы-Виктории Андрей Малахов, Виктория Шелягова, дизайнер Игорь Гуляев, Ольга Слуцкер и многие другие знаменитости.
Алла-Виктория, привыкшая к повышенному вниманию и постоянным поездкам с отцом на гастроли и светские тусовки, вела себя скромно, принимая подарки и поздравления от многочисленных гостей. Казалось, празднику больше радовался сам Филипп Киркоров.
Король поп-сцены также опубликовал в Instagram нежные фотографии с Аллой-Викторией, на которой показал, как взрослела его дочь.
«В лице всех моих поклонников и друзей, спасибо за поздравления моей дочки Аллы Виктории», — написал Филипп Киркоров.
Сын Киркорова Мартин отметит 8-й день рождения в июне 2020 года.
Фото и видео: Instagram
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