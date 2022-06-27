Восстанавливали лицо по кускам: пострадавшая в пожаре Хлебникова появилась на публике

Популярная в нулевых певица Марина Хлебникова появилась в эфире программы «Пусть говорят», посвященной скоропостижному уходу Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса. Во время беседы с ведущим, исполнительница хита «Чашка кофею» еще раз рассказала о том, как ей пришлось перенести несколько операций и пройти курс реабилитации, прежде чем она могла бы спокойно появляться на публике и участвовать в записях программ.

По словам певицы, врачи буквально восстанавливали ее лицо по кускам, им пришлось делать пересадку кожи. И сейчас большая часть ее тела все еще обезображена. «Говорить она не могла первое время. А потом, когда стало немного лучше, писать не могла, записывала аудиосообщения — руки забинтованные», — рассказал источник, приближенный к звезде 90-х. Тогда врачам действительно пришлось забинтовать ее так, что ей сложно было передвигаться.

Сейчас, судя по внешнему виду знаменитости, она идет на поправку и постепенно возвращается к работе.