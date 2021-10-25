Воссоединились под вальс Мендельсона: Лобода и Крапивина впервые встретились после скандала

Еще в начале лета этого года разразился громкий скандал между продюсером Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым. Дело в том, что король отечественной поп-музыки пришел на премию телеканала «МУЗ-ТВ» в компании блогера и начинающего певца Давида Манукяна, да еще и в сопровождении мужчин с обнаженными торсами.

Нателла оценила такое эффектное появление и высказалась по этому поводу. «Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», - написала она в комментариях. По мнению продюсера, рэпер и певец со стороны напоминали парочку брачующихся.