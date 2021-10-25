Воссоединились под вальс Мендельсона: Лобода и Крапивина впервые встретились после скандала
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Фото: @natellakrapivina
Еще в начале лета этого года разразился громкий скандал между продюсером Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым. Дело в том, что король отечественной поп-музыки пришел на премию телеканала «МУЗ-ТВ» в компании блогера и начинающего певца Давида Манукяна, да еще и в сопровождении мужчин с обнаженными торсами.
Нателла оценила такое эффектное появление и высказалась по этому поводу. «Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», - написала она в комментариях. По мнению продюсера, рэпер и певец со стороны напоминали парочку брачующихся.
Филипп Бедросович не стал молчать и тут же обвинил Нателлу в гомофобии, а ее подопечную – в плагиате. Вскоре после этого Крапивина сообщила, что перестает сотрудничать с Лободой и вообще уходит из шоу-бизнеса. Казалось, что после этого их отношения могли ухудшиться, ведь исполнительница не спешила защищать продюсера. Но, несмотря на скандал, Светлана и Нателла остались друзьями.
18 октября экс-продюсер артистки трогательно поздравила ее с днем рождения. Она разместила в своем микроблоге серию архивных фото и сопроводила их теплыми словами в адрес бывшей подопечной.
«Мы прошли с тобой спиной к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты — мой друг, мой родной человек, ты — my partner in crime. Будь счастлива! Будь любима! Будь всегда там, где абсолютно твое место — на сцене! И дари людям свое неуемное бешеное сердце! С днем рождения!» — написала продюсер.
Фото: Пресс-служба
А сегодня Нателла вместе с дочерью Софией пришла поддержать приятельницу на Неделе моды. Светлана открыла показ Bicholla, появившись в полупрозрачном свадебном платье, расшитом цветами, под марш Мендельсона.
Фото: @lobodaofficial, @natellakrapivina, пресс-служба