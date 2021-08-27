Воспитывающая необычного ребенка блогер Катя Мезенова во второй раз стала мамой
В семье популярного инста-блогера Кати Мезеновой пополнение – на свет появился второй ребенок. Об этом сама девушка рассказала в личном блоге.
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Фото: @mezenova
«Наша семья стала на одного человека больше! К нам пришла Евочка — 53 сантиметра, 3540 граммов. Мы все очень тебя ждали и безумно рады нашей встрече. Я ревела от счастья! Всем сердцем тебя любим, наше солнышко. Приходим в себя, пишу для вас два поста о том, как это было, потому что эти роды в корне отличились от предыдущих, уникальный опыт!» — рассказала она.
Это уже второй ребенок для Кати – она известна тем, что воспитывает сына с непростым заболеванием. У ребенка большой невус, который может перерасти в злокачественную опухоль.
Ребенок проходит лечение – а его мама делится подробностями медицинских процедур. Ее блог – прекрасная поддержка для родители, оказавшихся в похожей ситуации.
Ей во всем помогает супруг.
«Мой муж — герой, да и Максим в этот раз невероятно стойко переносит все, что с ним сейчас происходит, горжусь безмерно! Самый нежный котенок мой», – рассказывает Катя.
Фото: Instagram Кати Мезеновой
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