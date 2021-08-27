Воспитывающая необычного ребенка блогер Катя Мезенова во второй раз стала мамой

Это уже второй ребенок для Кати – она известна тем, что воспитывает сына с непростым заболеванием. У ребенка большой невус, который может перерасти в злокачественную опухоль.

Ребенок проходит лечение – а его мама делится подробностями медицинских процедур. Ее блог – прекрасная поддержка для родители, оказавшихся в похожей ситуации.