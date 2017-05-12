Минувшим вечером в Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии в области моды.

Самые яркие представители мира моды собрались вечером 4 декабря в Альберт-холле на традиционном ежегодном вручении премии The Fashion Awards — 2017. По красной дорожке самого модного мероприятия прошли дизайнеры, модели и звезды шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были замечены Эшли Грэм, Ольга Куриленко, Памела Андерсон, Поппи Делевинь, Наоми Кэмпбелл, Кайя Гербер, Рита Ора.

Неожиданный образ выбрала новоиспеченная блондинка Селена Гомез. 25-летняя певица выбрала нежное закрытое платье с кружевной отделкой и белые сапоги со шнуровкой.

Во время церемонии награждения присутствовавшие почтили память безвременно ушедшего из жизни дизайнера Аззедина Алайя. Наоми Кэмпбелл, выбравшая для церемонии наряд Azzedine Alaia, произнесла со сцены трогательную речь, в которой назвала модельера своим отцом в мире моды.

Мы публикуем список лауреатов The Fashion Awards — 2017:

«Городской люксовый бренд» — Virgil Abloh for Off-White

«Руководитель бизнеса» — Марко Биззарри, Gucci

«Британская восходящая звезда» (мужская одежда) — Чарльз Джеффри, Charles Jeffrey Loverboy

«Британская восходящая звезда» (женская одежда) — Майкл Хэлперн, Halpern

«Британский дизайнер года» (мужская одежда) — Крейг Грин, Craig Green

«Британский дизайнер года» (женская одежда) — Джонатан Андерсон, JW Anderson

«Дизайнер года» (аксессуары) — Джонатан Андерсон для Loewe

«Дизайнер года» — Раф Симонс, Calvin Klein

«Премия Swarovski за вклад в расширение прав и возможностей женщин» — Мария Грация Кьюри, Dior

«Премия Изабеллы Блоу» — Пэт Макграт

«Выдающийся вклад в развитие British Fashion Award» — Кристофер Бейли

«Специальная награда за инновации» — Стелла Маккартни

«Модная икона» — Донателла Версаче, Versace

Фото: globallookpress